La importancia de la china Suárez en Turquía, y la manera en la que los hinchas del Galatasaray se habían tomado su presencia en la vida de Mauro Icardi, es uno de los puntos que más se ha debatido. En las últimas, apareció un testimonio que parece inclinar la balanza del lado de la actriz argentina, ya que Bahar Şahin, figura reconocida del mundo del espectáculo de aquel país, se ha confesado como una de sus fanáticas.

Quién es Bahar Şahin, la actriz turca que se declaró fanática de la China Suárez

Todo sucedió este viernes. Luego de la entrevista de la China Suárez para el stream de la TV Pública, que fue un éxito, Bahar Şahin compartió un fragmento de la misma y lo acompañó con una frase en apoyo a la actriz. Mi tía política es una leona“, escribió en español.

La publicación de Bahar Şahin.

Bahar Şahin nació en 1997 e hizo su debut en televisión en 2014, con Me Robo mi vida, una serie que se extendió durante tres temporadas. Apenas terminó la tira, obtuvo su primer rol protagónico, para después encontrar el reconocimiento más importante en 2018 con Servet. En total, desde su primera aparición en televisión, ha estado presente en 13 producciones, que se dividen en siete para tv, cinco para cine y una serie web.

En lo que respecta a las redes sociales, Bahar tiene más de 1.700.000 seguidores en su cuenta de Instagram. En ella comparte imágenes de su día a día, tanto profesionales como más casuales, sube publicidades y tutoriales de maquillaje, y hasta se la puede ver jugando al futbol. De más está decir que es hincha del Galatasaray, equipo en el que milita Mauro Icardi.

Bahar Şahin.

La reacción de la China Suárez

Por supuesto que la China Suárez no dejó pasar esta situación. La actriz no tardó en compartir la publicación de Bahan y le agregó unos emoticones con un corazón. Llamativamente, Mauro Icardi decidió no decir nada al respecto, aunque es importante marcar que lleva algunos días sin actividad en las redes.

La China Suárez compartió la publicación.

De esta manera, la China Suárez consigue su primera gran demostración pública de apoyo en Turquía, que aleja los rumores sobre la poca relevancia que tendría en aquel país. Habrá que esperar para saber si será suficiente para acallar las críticas a su alrededor.