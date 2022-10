El gran gesto de Rod Stewart hacia una familia ucraniana que huyó de su país

Rod Stewart reveló en una entrevista con The Mirror, que está ayudando a una familia ucraniana que huyó de su país.

Se trata de una pareja, Rostyslav y Olena, y sus cinco hijos: Taras (17), Kostya (16), Roman (13), Mariia (10) y Dymtro (2).

Según el medio inglés, la familia abandonó su anterior hogar en una Ucrania devastada por la guerra y emprendió un peligroso viaje por la frontera, atravesando Europa hasta llegar finalmente al Reino Unido. "Sin dinero ni casa y sin hablar una palabra de inglés", aseguraron.

Fue la estrella del rock quien los salvó y se comprometió a pagarles el alquiler de una casa y todos los gastos durante al menos un año.

Rod Stewart con la familia ucraniana. Foto: Grosby Group.

El comienzo de la historia

En The Mirror cuentan que todo comenzó hace unos meses cuando una noche, Rod Stewart y su esposa Penny, quedaron desconsolados al ver el horror de Ucrania en las noticias.

"No hay palabras para describir lo que estábamos viendo", les dijo el cantante. Lo habló con uno de sus sobrinos y juntos decidieron poner manos a la obra. De hecho estaba desesperado por ir él mismo pero le aconsejaron que no lo hiciera, porque ya tiene 77 años. Así que reunieron camiones que llegaron hasta la frontera de Ucrania y llevaron a 16 refugiados de vuelta a Berlín".

Luego, Rod Stewart se puso en contacto con Rostyslav y su familia, que no formaban parte de esos 16 refugiados originales pero que habían llegado hasta el Reino Unido.

El artista contó al medio de comunicación que fue un placer conocerlos, a pesar de la evidente barrera del idioma. "Son una familia encantadora y muy educada. Ninguno de ellos habla inglés, pero tienen unos modales maravillosos, especialmente los adolescentes", señaló.

Rod Stewart con la familia ucraniana. Foto: Grosby Group.

Rod Stewart y su compromiso social

Rod Stewart comentó también en la entrevista que pensó mucho en hacer pública la noticia de su misión en Ucrania aunque que el hecho de haber sido nombrado caballero en 2016 por sus servicios a la música y a la caridad ha cambiado radicalmente su mentalidad.

"Normalmente mantengo todos mis esfuerzos caritativos de forma discreta y me limito a hacerlo. Pero pensé: 'Soy un caballero, me han dado este título por las cosas que he logrado en mi vida y por el trabajo de caridad que he hecho a lo largo de los años', indicó el cantante. Y agregó: "Estoy seguro de que si hay gente que ve lo que estoy haciendo, ella también recogerá algo".

Rod Stewart además de alquilarles una nueva casa a la familia de siete, les dio trabajo a otros dos refugiados en su finca de Essex. "Todos están muy agradecidos. Y eso me hace querer hacer más. Estoy pensando en comprar otra casa y traer a mucha más gente", aseguró la estrella el rock.