El guardaespaldas de Wanda Nara: las charlas sobre la China Suárez y los detalles de su enamoramiento

Desde que Wanda Nara pisó Argentina no dejó de ser noticia con cada una de las actividades que realizó, ya se fue del país y aún sigue dando de qué hablar. Agustín Longueira, el guardaespaldas de la modelo, lanzó declaraciones picantes en el piso de Intrusos.

En primera instancia, Agustín confesó que se había enamorado de Wanda Nara y que le encantaría poder volver a trabajar con ella. Cabe recordar que desde que se hizo visible en las redes con estas declaraciones, no lo llamaron más para custodiar a la esposa de Mauro Icardi.

Agustín Longueira, el exguardaespaldas de Wanda Nara

Pero lejos de reivindicarse después de haber admitido que no tendría problemas de estar con una mujer casada, Agustín fue por más y reafirmó su amor por Wanda Nara en Intrusos donde también quisieron saber por el escándalo del Wandagate.

Rodrigo Lussich aprovechó que tenía frente a frente al guardaespaldas para preguntarle si en algún momento había escuchado a Wanda Nara mencionar a la China Suárez, sin embargo, Agustín afirmó que en ningún momento la modelo había hablado de la actriz.

Wanda Nara con su guardaespaldas

Aunque Adrián Pallares insistió en preguntarle si Wanda Nara no la insultaba a diario, entre risas Agustín mantuvo su respuesta negativa. Al parecer, la China Suárez no tiene incidencia en la actualidad de la esposa de Mauro Icardi y ese tema aparentemente está superado por parte de Wanda Nara.

Si bien, Wanda Nara ya no está en el país y no se expresó públicamente respecto a los dichos de su exguardaespaldas, fue contundente que luego de su confesión de amor pública, no lo volvieron a llamar para cuidarla y luego de eso, fueron otros los hombres encargados de su custodia.