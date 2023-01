Al poco de volver a ingresar a “El Hotel de los Famosos 2” Mimi Alvarado ya tuvo un fuerte cruce, esta vez con Marian Farjat que se dijeron de todo. El fuerte cruce comenzó cuando Marian Farjat le dio un voto a la dominicana: Mis razones para votar a Mimi son porque estos días, desde que llegó, lo único que hizo fue difamarme. Primero está mi paz mental y no estoy de acuerdo con muchas actitudes de ella”.

Ante estas palabras, la periodista le respondió: “Me impacta mucho como la gente proyecta en el otro lo que es. Y me siento una persona muy querida porque soy muy frontal y muy directa, y no miento. Si yo te aconsejo, es por tu bien, porque hablamos hoy”.

Marian Farjat y Mimi Alvarado enfrentadas

La guerra sin fin

El cara a cara se puso más picante y tanto la ex Gran Hermano como la dominicana, no se quedaron calladas. “Sos mentirosa y no tenés buenas intenciones. ¡Eso no es aconsejar! Das mala vibra”, le dijo Marian Farjat, a lo que la dominicana respondió: “Eso no es lo que piensa todo mi círculo íntimo, que nunca estarás ahí”.

Marian Farjat

Farjat dio por finalizada la pelea (al menos por ahora), cuando le dijo en la cara unas palabras muy fuertes y lapidarias a la dominicana que volvió al reality por una revancha: “¡Estaban todo en contra tuyo, por eso te fuiste! Volviste con una estrategia, me usaste a mí. ¡Ya está! Hacete cargo, Mimi. Estás jugando y está perfecto, pero a mí no me hagas sentir más mal. ¡La falta de respeto no la permito! Punto”.