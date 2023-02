Días antes de quedar eliminada del certamen, Mimi Alvarado protagonizó un episodio de ataque de pánico en El Hotel de los Famosos y debió ser asistida por parte de la producción del programa.

La pareja de El Tirri apuntó contra Martin Salwe por criticar a la producción. En comunicación con Mañanisima, Mimi habló sobre como la ayudaron. "Yo no sé dé qué habla Martín de que los productores no lo cuidaron. Él llegó hasta la final y es el que más se encarga de tirarle piedras a la producción".

"Sí, él los odia", aportó Pampito. "Bueno, esa es la historia de él. Yo lo viví como una experiencia increíble. Pampita, el Chino Leunis, los productores, todo impecable. Siempre conteniendo, yo pasé un momento muy difícil ahí adentro y siempre tuve la contención", respondió Mimi.

El Hotel de los Famosos 2: Mimi Alvarado habló sobre el ataque de pánico que sufrió

El panelista le recordó lo sucedido: "Es verdad que te dio un ataque de pánico, me había olvidado de eso". "Yo tengo eso hace ya varios años. Lo padezco incluso desde antes de entrar. Un día me pasó ahí adentro, yo no quería que se viera, pero bueno, obviamente, me metí en un reality donde se mostró mucho de mí", respondió la pareja de El Tirri.

"Te sentiste contenida en ese momento", le dijo Pampito. Estefi Berardi le preguntó: "¿Hubo alguna situación que te desencadenó el ataque de pánico o viene porque sí?".

"Yo creo que es algo que traigo genéticamente por mi abuela que era algo ansiosa, pero bueno, con ayuda de la terapia, entiendo que lo heredé de ahí. Yo suelo estar algo nerviosa o algo ansiosa. Tengo mucha energía, demasiada. Tengo que bajarla. Y bueno, yo ese día estaba muy mal. Me dolían mucho las piernas. Me dieron una medicación normal, que es sin receta. Entonces tenía algo que me relajaba las piernas. Yo tenía que competir al otro día y no podía ni caminar. Creo que eso me hizo un efecto adverso y me detonó el ataque de pánico", se expresó Mimi.

"Yo lo tengo controlado con mi medicación, pero, al tomarme eso, me hizo como el efecto adverso y bueno. Yo estaba hablando lo más normal y, de repente, Emi (Rella) me mira, que él conoce del tema y me contuvo mucho, y me dice: 'Yo conozco esa cara'. Ahí yo empiezo a llorar y a decir 'me voy a morir, me voy a morir'. Eso no lo pasaron. Fue demasiado fuerte. Al otro día tenía la cara hinchada", agregó la ex participante.

Estefi Berardi acotó al final con tono reflexivo: "Qué bueno que lo puedas contar porque así ayudás a un montón de gente".

EF.