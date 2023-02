Mimi Alvarado tuvo una charla intensa con sus compañeros del reality “El Hotel de los Famosos”, cuando vio que la dominicana estaba muy compinche con el actor venezolano Fernando Carrillo. Es entonces que la conversación se puso un poco tensa al enterarse de las cosas que decía el sobre ella: "Carrillo te tira abajo siempre. Si Mimi abraza el ancla Carrillo va a ir solamente para abajo".

Además, Martín Coggi agregó: "Lo primero que dijo Carrillo fue 'que bueno que no estoy con Mimi'. Quizás a vos te dijo algo, pero acá dijo otra cosa. Se da vuelta y dice otra cosa. Deja, no lo puedo creer . Lo único que se es que si Carrillo tiene que pisar a Mimi para seguir él, la va a pisar".

El hotel de los famosos 2

La palabra de Mimi Alvarado

Si bien escuchó atentamente lo que le decían, ella omitió el comentario y no creyó nada de lo que le decían. Cabe recordar que Alvarado, quien esta en pareja con “El Tirri”, rompió el silencio al contar los problemas que padeció con el primo de Marcelo Tinelli y contó: "Yo padecí su alcoholismo durante cinco años. Yo tenía 24, 25 años y él me vio muy inocente. Yo con Luciano maduré mucho, me monté una mochila de un hombre que tenía diez vidas, tenía hijas, era un nómade, pero creo que lo supe manejar bien".



El hotel de los famosos

Además agregó: "Lo vi como un niño y lo tuve que proteger. Esas cosas a Marcelo no se las contaba, y en mí vio algo. Fui su compañera de vida y no me arrepiento de haberlo cuidado. Cuando lo conocí no era tan alcohólico . Se le fue potenciando, pero no me daba cuenta. El alcohol era su amigo, lo que le permitía desinhibirse, tenía una dependencia".

Antes de finalizar, dijo: “Eran dos novios, el niño de dos años cuando estaba ebrio y el señor con todas las letras cuando estaba sobrio. Fue muy feo, desaparecia tres dias. Gracias a Dios, oa lo que existe, él no era tan conocido todavía. Porque lo vieron como un mendigo".

