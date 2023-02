La dominicana Mimi Alvarado y el venezolano Fernando Carrillo, se encuentran mas juntos que nunca y lo cierto es que los rumores de romance son cada vez mas fuerte. Anteriormente Alvarado le había hecho un pedido particular a Carrillo, que le diera un “besito” cuando el la ayudaba a limpiarse del barro de la prueba del día que tuvieron. Ahora bien, desde que el venezolano ganó el desafío que le permitió obtener la inmunidad para no ser votado por sus compañeros, le dieron la noche en la suite y el eligió compartirla con la dominica.

Lo cierto es que la parejita se mostraron muy cariñosos, asi fue cuando Mimi Alvarado se mostró muy juntita a Fernando Carrillo, mientras estaban acostados y ella lo abrazaba, y al mismo tiempo le hizo un comentario cariñoso: “Verás qué se siente dormir conmigo. Así, ¿ves? No hay invasión”.

Fernando Carrillo y Mimi Alvarado comparten una noche en la suite

Nuevo cruce entre Mimi Alvarado y Yasmin Corti

La nueva participante en “El Hotel de los Famosos 2” es Yasmin Corti, quien ingresó hace unos días y ya tuvo un inconveniente con la dominicana Mimi Alvarado, quien volvió a reingresar al reality hace unas semanas. El cruce que tuvieron las participantes fue por un delantal de cocina, y fue Mimi quien la acusó a Yasmin de habérselo robado.

Yasmin Corti

Luego de llegar tarde a la cocina para desempeñar sus labores como staff, Mimi Alvarado explicó los motivo y aprovechó el momento para hacer su descargo: “Alguien me robó mi delantal y no me quisieron dar uno nuevo”. Y como si eso fuera poco, apunto a Yasmín y le dijo: ¡Están desapareciendo los delantales! Llegó la chica, esta hermosa, Yas, y yo creo que el delantal que tiene puesto es mío. Hay una cleptómana acá”.

Por su parte, Corti no se quedó callada y le respondió: “Para mí, este es mío, porque el que yo tenía me lo sacaron”, dando por finalizado el drama.

J.M