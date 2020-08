El impactante video de Stefi Roitman en donde muestra un grave trauma

View this post on Instagram

Hoy me quedé sola en la casa y me puse a cantar bajito. A veces uno se limita a hacer las cosas que nos hacen felices por miedo al que dirán... Soy muy perfeccionista y a veces juega en mi contra porque me prejuzgo, me critico y me etiqueto. Yo misma me silencio y no dejo que pueda mirar siquiera a la cámara. Me olvidé de lo importante: canto por diversión y por placer desde que soy chiquita. De grande me empezó a dar vergüenza o miedo.. No se.. Como verán me cuesta, transpiro, corto, vuelvo a grabar, y así. Pero esto es lo que es. Y me hace sentir feliz. Me conecta con mi alma... con esa niña. Hoy empecé a vencer esa barrera; así sea con dos frases en un post de Instagram.