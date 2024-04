Julieta Ortega abrió las puertas de su "nueva casa" y mostró detalles: "Me mudo acá"

Julieta Ortega se encuentra atravesando un gran presente laboral y este jueves 4 de abril tendrá su primera aparición en la reconocida obra de José María Muscari, “Sex, experiencia renovada”, en el Gorriti Art Center.

Mientras espera su debut como la nueva incorporación en el exitoso espectáculo, la actriz decidió compartir varios detalles de su camerino en su cuenta oficial de Instagram. En las mismas se puede ver también varios de sus looks y maquillajes.

La primera historia de Julieta Ortega.

En la primera que subió Julieta foto se puede ver un perchero donde tiene colgado cada uno de sus outfits, todos en negro, excepto uno que es de un fuerte rojo. Además, se pueden ver distintas fotos pegadas en la pared y un sillón para que pueda descansar.

En la segunda imagen, Julieta Ortega mostró su gran espejo y mesa donde tiene cada cosa que necesita para maquillarse antes de la obra. El lugar contaba con muy buena iluminación y con varias toallitas para que la actriz pueda desmaquillarse tras su actuación.

Qué dijo Julieta Ortega sobre la obra

En una reciente entrevista, la actriz confesó: “Fui a ver SEX dos veces mucho antes de saber que me iba a convocar Jose y quedé fascinada, es un show espectacular, inclasificable porque no es una obra de teatro, ni un musical ni un cabaret, sin embargo tiene el condimento de esas tres cosas juntas. Es un show 360 con talento puro, con sensualidad y sexualidad”.

Además, Julieta Ortega reveló que no dudó en comprometerse con el proyecto: “No dudé en sumarme a SEX, fue una alegría la propuesta. Le dije que sí que enseguida. Me entusiasma todo, desde armar el vestuario, aprender las coreos de Mati Napp, porque yo no bailo. Me pone contenta hacerlo y sé que me voy a divertir”.

J.C.C