Julieta Ortega se separó hace años de Iván Noble. La actriz y el cantante tienen un hijo en común y una muy buena relación a pesar de que el amor llegó a su fin.

En una entrevista, la hija de Palito Ortega reveló la preocupación que tiene con su hijo Benito Noble al querer formar parte del mundo del espectáculo. El joven artista quiere ser actor.

Julieta Ortega y su hijo Benito Noble

En la misma entrevista, Julieta Ortega reveló cómo fueron sus años de convivencia con el exlíder de Caballeros de la Quema.

Julieta Ortega sobre su convivencia con Iván Noble

En una entrevista con revista ¡Hola!, la actriz contó como vivió su convivencia con el cantante entre 2002 y 2009. “En mi casa, cuando estuve casada, aportábamos los dos de igual manera, entonces yo no podía parar de trabajar dos años" reveló respecto al tiempo en que había nacido su hijo Benito.

Julieta Ortega e Iván Noble

Luego, agregó: “Entre los dos manteníamos esa casa. Y por eso la separación no fue problemática, porque no había un ‘yo te di’, ’yo puse esto’, ‘esto es mío’. Los dos habíamos puesto y cada uno tenía su trabajo y sus cosas de antes, entonces no hubo más que decir adiós”.

Julieta Ortega e Iván Noble con su hijo Benito Noble

Julieta Ortega e Iván Noble convivieron más de 5 años juntos y tuvieron un hijo en común, Benito Noble. La relación durante y después de vivir juntos fue excelente, según reveló la actriz.

