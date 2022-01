El inesperado gesto de la novia de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Eli Sulichin es la nueva conquista de Benjamín Vicuña y su romance se convirtió en tapas de revista, tras el escándalo con la China Suárez.

El actor y la joven de 32 años se conocieron el bautismo de Ana, la hija de Pampita, y el flechazo fue inmediato. Mientras el actor trabajaba en Buenos Aires, la amiga de Mica Tinelli disfrutó de Punta del Este y también recibió la visita del ex de la China Suárez durante los fin de semana.

Pero mientras los tortolitos disfrutan del romance, en redes sociales los gestos 2.0 cobran relevancia y fue Juariu la encargada de descubrir el gesto de Eli con la China.

"Me fijé si la China la sigue a Eli y no la sigue, se entiende. Pero Eli Sulichín empezó a seguir a la China Suárez hace poco”, demostró la periodista.

Luego, la participante de Masterchef descubrió que Pampita no sigue a Eli, a pesar de que fue señalada como una de sus amigas. "Como es muy amiga de Pampita, entró a los seguidores de Pampita y veo que Eli Sulichín la sigue. Entonces me fijé si Pampita la sigue a ella y no la sigue. Es raro, es amiga pero no la seguís", añadió.

La ausencia de la China Suárez tras la confirmación del romance de Vicuña con Eli

Después de una agitada participación en redes sociales, la China Suárez decidió hacer un stop de Instagram y dejó de compartir imágenes y videos.

Según rumores, la actriz habría viajado con su mamá y sus tres hijos, Amancio, Rufina y Magnolia a España para encontrarse con Armando Mena Navareño, el empresario y aficionado a las motos que la habría conquistado.

Por lo pronto, la China Suárez no publica contenido en las redes, salvo alguna historia de canje. Pero en su feed, la última publicació la hizo el 31 de diciembre despidiendo el año, contemplando el atardecer en Carmelo, donde empezó el Año Nuevo.