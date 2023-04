El Kun Agüero invitó a Nacho y Agustín de Gran Hermano a formar parte de "Kunisports"

Sergio "Kun" Agüero decidió extender una invitación a los exparticipantes de Gran Hermano 2022, Nacho Castañares y Agustín Guardis, para que sean parte de su equipo "Kunisports" de la Kings League.

El "Kun" junto a Messi en los festejos del mundial.

A través de una publicación en Twitter desde la cuenta oficial de Kunisports, la invitación contó de dos fotos editadas de Agustín y Nacho con la camiseta negra y rosa del equipo. Además, el tweet expresaba: "¿Cómo los ven a estos fichajes tirando paredes con el Kun?".

Este posteo contó con más de 2 millones de visualizaciones, por lo que los dos exparticipantes de Gran Hermano 2022 respondieron. El primero en hacerlo fue Nacho, quien fiel a su personalidad contestó: "Por Dios, ¿dónde firmo?", ya que es hincha de Independiente y el Kun Agüero es uno de sus máximos idolos en el mundo del fútbol.

La respuesta de Nacho.

Por el lado de Kunisports, volvieron a interactuar con el finalista del reality y le contestaron: "Kuni ya puso su firma, falta la tuya". Además, adjuntaron una imagen del Kun Agüero con una lapicera y un papel, simulando una firma de contrato.

Nacho Castañares volvió a responder: "Sí a todo", ahora restará esperar a una futura comunicación por parte del club, aunque no sería la primera vez que contarían con invitados. Por la posición de "Jugador 12" ya pasaron: Javier Saviola, Walter Montillo, Augusto Fernández, Mauricio del Castillo, Javi Chica y Gerard Tejedor, además del propio Kun Agüero.

La respuesta de Agustín.

Por otro lado, Agustín Guardis, también interactuó en Twitter con Kunisports. Su primera respuesta fue "¡Uf que lindo! Calentando a full", ante lo que la cuenta del club le respondió: "Calentá la máquina que entrás". Luego, descartándose él mismo como un jugador más, el ex participante preguntó: "¿Cuántos me gustas para ir a hacerle el aguante desde la tribuna?". Ante esta consulta, Kunisports directamente mencionó al dueño. "Eso ya depende del presidente, hay que ver cuántos me gustas pide", concluyeron.

Lali Esposito participó en la final de la Kings League

Lali Esposito participó en la final de la King League, donde dio un show espectacular que hizo cantar y bailar a todos los que estaban presentes. La misma se realizó en el Estadio Camp Nou.

La argentina se presentó junto a sus bailarinas, cantó Disciplina y luego N5 ambas acompañadas de una increíble coreografía. Vestida con un conjunto rojo de charol, acompañado de un arnés y botas de caño del mismo color llenas de brillo.

Lali en Barcelona.

Lali se ganó el corazón de todos en España y creció exponencialmente por sus participaciones en novelas argentinas y otras internacionales como “Sky Rojo”, la serie española de Netflix. Luego de su brillante participación, también estuvo presente Tiago PZK.