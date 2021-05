El llanto desconsolado de Dalma Maradona al recordar a Diego Maradona

En el día en que se cumplen seis meses de la muerte de Diego Maradona, Dalma Maradona abrió su corazón y entre llantos habló sobre cómo atraviesa esta dura pérdida.

En Un día perfecto, el programa de Radio Metro que integra, la actriz relató: "Le escribí algo hoy, pero ahora no lo puedo leer, si puedo después, me gustaría compartirlo", dijo la actriz sin poder contener su emoción.

"Justo ayer puse una foto (en Instagram) con mi papá y me pasa que la gente que me quiere, que me conoce, me dice: 'No te preocupes que con el tiempo...'. A mí no me está pasando, porque cada vez es peor. Ellos me dicen que con el tiempo todo pasa, que dejás de estar tan triste… Yo me inventé este cuentito de que está de viaje y que en algún momento lo voy a ver de nuevo. Pero sigue pasando el tiempo y veo que eso no pasa. Entonces, para mí es terrible. Si después me recupero, me gustaría compartirlo con ustedes", continuó Dalma su relato.



Sin poder contener sus lagrimas, Dalma contó: "Yo siempre le escribía cartas que él se llevaba, se las ponía en la media. Él siempre me decía que le escriba, porque le encantaba leerlas. Entonces, me parece que es como una forma nuestra que para mí va a seguir, porque lo que le escriba, yo sé que él lo va a leer desde algún lugar".

Para cerrar, la hija del Diez destacó: "Yo amo hablar de él… Me vine con anteojos hoy porque ayer no pude dormir, fue un día muy difícil para mí. No dormí nada, lloré un montón, porque es caer en la cuenta. Capaz que al principio te podés hacer la boluda, pero llega un momento que necesito tocarlo, abrazarlo de verdad".



Muerte de Diego Maradona: revelan las conclusiones de la junta médica

La investigación por la muerte de Diego Maradona sumó un nuevo y picante capítulo cuando este viernes se revelaron las conclusiones de la junta médica integrada por once peritos que fueron citados por los fiscales de San Isidro.

Este documento será entregado este lunes a los investigadores Laura Capra, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari quienes son los que llevan adelante esta causa.

Tal como dice el resultado, al que accedió este medio, los complicados son Leopoldo Luque y la psiquiatra, Agustina Cosachov. “El actuar del equipo de salud a cargo, que atendía a Maradona, fue inadecuado, deficiente y temerario”, dicen parte de los resultados.

Durante el extenso documento, se esclarece que Diego Maradona no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales durante sus últimos días.

