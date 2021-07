El llanto desconsolado de Matilda por no ver bailar a su mamá

La hija de Luciana Salazar, Matilda, está desconsolada. La pequeña esperaba ansiosa presenciar la performance de su mamá, pero los tiempos de la televisión, hicieron que Luciana no pueda bailar en La Academia.

La pequeña de 3 años, quería ver a su escultural mamá bailando en compañía de su partenaire Jorgito Moliniers, pero esto no fue posible.

Matilda no pudo contener su angustia al no ver a su mamá bailar

Peinada con sus trencitas que terminaban enlazadas con un moño rosa, y visiblemente compungida, la pequeña descargó su angustia y le dijo a su mamá: "Yo quería a mi mamá ver cómo bailaba", decía mientras sus lágrimas se deslizaban en sus cachetes rozagantes y fue ese el momento en el que Luli intervino: "Pero mami no bailó, por qué lloras por que se fue, se fue?

Totalmente consternada la niña continuó: "Marcelo Tinelli se fue, y yo no quería que termine, porque quería ver a mi mamá bailar", finalizó Matu, y su mamá embobada compartió con sus seguidores, en su feed de Instagram, seguido por más de 1.5 millones de personas, el tierno diálogo entre madre e hija.

El llanto de Matilda Salazar en el estudio de ShowMatch

Luciana Salazar se presentó ayer en la pista de ShowMatch para bailar el ritmo Shuffle pero, a diferencia de otras veces, llevó a su hija Matilda quien, según aseguró su mamá, quería ir desde el primer día. La pequeña, sentada a un costado de la pista, escoltada por dos niñeras, se puso a llorar desconsoladamente porque Marcelo Tinelli no había advertido su presencia en el estudio.

Luli, acompañada por su partenaire, Jorge Moliniers, ingresó a la pista enfundada en un mono plateado y el conductor pidió un fuerte aplauso para la pareja. "Me dijo que iba a traer a Matilda", indagó Marcelo a Salazar quien, no tardó en responderle "ahí está, se puso a llorar porque no la llamaban", contestó la madre e inmediatamente la cámara enfocó a la pequeña quien lloraba desconsoladamente a pesar de que las dos niñeras que la acompañaban, intentaban infructuosamente calmarla.

LP