El look de la hija de la China Suárez para comenzar las clases

La hija de la China Suárez (27) y Nicolás Cabré (40), Rufina (6) deslumbró a los seguidores de Instagram de su mamá con su look para empezar las clases. La pequeña lució su uniforme azul con pollera escocesa y zapatos negros, que acompañó con una mochila en colores pasteles. Asimismo, el ítem tiene un gran bolsillo con figuras de animales y mariposas. ¿El detalle? Sumó un tierno animalito rosa, naranja y magenta.

Rufi es muy coqueta y parece que seguirá los pasos de su madre. Así lo explicó la China algún tiempo atrás: " Está todo el día en tacos. Cris Morena ya me la pidió cuando fuimos por mi cumpleaños a Carmelo. Me lo pidió por favor y yo le dije: '¡Tiene cinco años!' Y ella me contestó 'vos empezaste a los diez'. Es verdad… En un tiempo me encantaría, pero todavía no", había manifestado la actriz en relación al futuro artístico de la chiquita.

¡Morimos de amor!