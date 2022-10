Este 23 de octubre Charly García cumple 71 años. Mientras se encuentra ultimando detalles de su próximo disco “La lógica del escorpión”, el cantante festeja un nuevo aniversario de natalicio y en muchos puntos del país sus fanáticos decidieron homenajearlo.

Charly García nació en Buenos Aires en 1951 y gracias a su música se convirtió en una de las figuras más importantes e influyentes de la cultura nacional. El cantautor, vocalista, multi instrumentista y productor discográfico, marcó a varias generaciones de argentinos a través de sus letras.

En la noche del sábado, varios fanáticos del artista se acercaron a la esquina de su domicilio para celebrarle su cumpleaños. Mientras se encuentra trabajando en la producción de su nuevo trabajo musical, el cantante eligió al empresario y diseñador Nicolás Cuño para que le arme el look para la celebración de sus 71 años.

El look que eligió Charly García para el día de su cumpleaños

“Lo dejo en tus manos” comentó García a Cuño. “Lo conozco hace muchos años y sé lo que le queda cómodo” expresó el empresario. El músico vistió una remera básica, pantalones negros ajustados, y para darle un look más rock, un sombrero y una chalina de leopardo. El outfit se complementó con unas mega zapatillas, todas prendas exclusivas y de la última colección de Key Biscayne.

Nicolás Cuño y Charly García

“Charly me estaba esperando para hacer una prueba de vestuario y le encantó. Me mostró algunos de sus temas nuevos, como un adelanto de lo que se viene. Sus uñas estaban pintadas de rojo y no dejó nunca de conversar acerca de las nuevas composiciones y proyectos que tenemos juntos para el 2023” aseguró el empresario.

