El look "ski chic" de Celeste Cid: accesorios de piel y estampados motoqueros

Celeste Cid se encuentra actualmente en Mendoza disfrutando del hermoso clima invernal mientras realiza algunos trabajos de modelaje.

En sus redes sociales, la actriz fue dando cuenta de su paso por Las Leñas y aseguró: "Mendoza estoy a tus pies", junto a unas fotos en donde mostró el hermoso paisaje que la rodea.

Pero esto no fue todo, porque Celeste también impactó con el look que eligió para estar en la nieve. A través de Instagram, Celeste hizo una publicación en donde dejó postales del look elegido y acotó: "Blanco como un corazón".

El look para hacer ski que eligió Celeste Cid

La actriz lució impecable con un conjunto de calza deportiva estampada, un abrigo de lana y campera puffer en color negro, un estilo "motomami" que se hizo muy popular en el último tiempo.

Pero lo que realmente llamó la atención del estilismo de Celeste Cid fue el gorro símil piel que llevó. Se trató de un accesorio de mucho contraste entre el look "rudo" que eligió vestir ese día.

