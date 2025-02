Wanda Nara, quien se encuentra disfrutando de la Costa Argentina junto a su pareja L-Gante, sus hijas Francesca e Isabella Icardi, y la hija del músico, Jamaica Valenzuela, no pasó desapercibido con su look relajado, pero ultra chic al llegar a la playa en Pinamar. La empresaria y estrella de las redes sociales sorprendió a sus seguidores con su estilo casual y elegante, adoptando un maxi vestido de algodón en tono off white, acompañado de unos enormes anteojos de sol y, por supuesto, un bolso de lujo que ha cautivado a sus fanáticos.

Wanda Nara

El lujoso bolso de Wanda Nara en su llegada a la playa en Pinamar con L-Gante

En el mediodía del 30 de enero, Wanda y L-Gante decidieron disfrutar de un almuerzo en el famoso restaurante Negroni, ubicado en el exclusivo parador “Paradise” de Pinamar. Mientras el músico optó por un look deportivo, adornado con cadenas doradas, Wanda se destacó por su elección de accesorios, siendo el bolso de lujo el centro de atención.

Wanda Nara

El bolso de Wanda Nara eligió para esta ocasión es nada menos que un “Maxi Shopping Bag” de Chanel, una de las marcas favoritas. Este modelo rectangular, realizado en canvas rosa con finas rayas negras, lleva el nombre de la marca en letras azules cursivas, acompañado del logo clásico de la firma. Con manijas de cuerdo y una cadena dorada, el bolso es tanto un icono de elegancia como un práctico accesorio para la temporada veraniega.

Wanda Nara

Perteneciendo a la colección primavera/verano 2023 de Chanel, este bolso tiene el valor aproximado de 4.800 dólares, lo que reafirma el amor de Wanda por las piezas exclusivas y de alta gama. La elección de bolso resalta su estilo sofisticado. Incluso en los momentos más relajados de sus vacaciones en la plata, y reafirma su estatus como una de las celebridades más influyentes en cuando a moda y lujo.

Con este look casual y lujoso a la vez, Wanda Nara continúa demostrando por qué es una de las personalidades más seguidas en las redes sociales, siendo siempre una fuente de inspiración para sus miles de seguidores.

N.L