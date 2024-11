Wanda Nara y L-Gante volvieron a causar revuelo en el aeropuerto de Ezeiza tras regresar a la Argentina luego de unas relajantes vacaciones en Brasil. La empresaria y el cantante de cumbia 420 fueron fotografiados en la terminal de vuelos internacionales luciendo un llamativo estilo coordinado que rápidamente captó la atención.

Ambos decidieron apostar por la icónica marca Balenciaga para crear un "match" en sus atuendos, reafirmando su estilo urbano y consolidando su imagen como una de las parejas más comentadas del espectáculo local.

Con una remera negra de la marca francesa, Wanda Nara demostró que sigue siendo una referencia de moda en el país. La empresaria optó por un look casual, pero elegante, combinando la remera de Balenciaga con pantalones deportivos y gafas oscuras. Siempre atenta a los detalles, la mediática completó su atuendo con una manicura impecable y accesorios discretos, pero sofisticados, que realzaron su estilo.

Wanda Nara y L-Gante. Crédito: RS. Fotos

Por su parte, L-Gante no se quedó atrás en cuanto a estilo. El cantante también llevó una camiseta de Balenciaga en combinación con un look urbano que incluía una gorra negra y un bolso cruzado de Calvin Klein. Este look es muy representativo de su estilo: sencillo, pero con el toque distintivo de las marcas que prefiere, manteniendo su autenticidad y el estilo callejero que lo caracteriza.

Wanda Nara y L-Gante. Crédito: RS. Fotos

El estilo de Wanda Nara y L-Gante que habla de su conexión

La elección de estos estilos combinados no parece casual. Desde que Wanda y L-Gante comenzaron a ser vistos juntos, demostraron tener una conexión total. La pareja, que confirmó su relación recientemente, está pasando por su mejor momento, aunque no escapan a las polémicas, en especial con sus exparejas Mauro Icardi y Tamara Báez.

L-Gante y su hija Jamaica. Crédito: RS. Fotos

No es la primera vez que Wanda y L-Gante eligen marcas de lujo para sus apariciones públicas. Wanda Nara es una amante declarada de la moda y las grandes marcas internacionales. En el caso de L-Gante, su incursión en el mundo de la moda de lujo es reciente, pero cada vez es más común verlo con prendas de diseñadores reconocidos, lo que muestra cómo su estilo se fue transformando junto con su carrera.

El hecho de que ambos eligieran a Balenciaga no es casualidad. La marca francesa, conocida por su enfoque en el lujo y el estilo urbano, se adapta perfectamente a la imagen que ambos quieren proyectar: una mezcla de elegancia sin perder la autenticidad callejera.

VO