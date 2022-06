El lujoso regalo con el que Eli Sulichin quiere sorprender a Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin afianzan su romance y, después de su conflictiva separación con la China Suárez, el actor disfruta a pleno este especial momento.

Ahora, la pareja disfruta de vacaciones y escapadas románticas en los momentos libres del actor. Luego de su paso por Nueva York, Eli Sulichin y Vicuña viajarán a África en diciembre.

Luli Fernández informó sobre esta especial travesía y confirmó la fecha. "Tal cual dijimos el viaje se está pensando. Es más un regalo de ella, de Eli y se está proyectando para diciembre. Pero de esto Benjamín no tiene mucha información", contó la panelista y aseguró que le querían consultar a Wanda Nara sobre esta travesía.

Eli Sulichin quiere sorprender a Benjamín Vicuña.

En este mismo sentido, fue que Paula Varela sumó información sobre el vínculo de Benjamín Vicuña y la China Suárez, quien también tiene planeado viajar en breve. "Ella habla con él y le dice 'mirá que me voy en julio y no me voy por trabajo', le aclara. Pero son las vacaciones de los chicos, no me puedo ir por el teatro' le responde él. Por está muy enojado", contó la periodista.

La frase de Benjamín Vicuña contra la China Suárez

En este contexto, en Socios del espectáculo contaron cuál fue la reacción de Benjamín Vicuña al tweet de la China Suárez en el que cuestionaba sus viajes.

: "Con respecto a mi maternidad. Las mujeres que vivimos con nuestrxs hijxs 24/7 (salvo algún día que el padre los tiene, cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por 'trabajo'). Hacemos lo que podemos. Y les aseguro que lo hago muy bien. Dejen de joderme porque no me callo más", fue el mensaje de la China que terminó por romper la relación con Vicuña.

El descargo de la China Suárez que hizo enojar a Benjamín Vicuña.

“Sinceramente no entiendo qué es lo que pasa y por qué se cuestiona mi rol. Yo vivo en Argentina para estar cerca de mis hijos y los amo profundamente, soy padre hace 16 años y jamás me cuestionaron mi rol”, dijo el actor en diálogo con Karina Iavícoli.