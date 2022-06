Benjamín Vicuña y Pampita celebraron juntos el cumpleaños de Beltrán, el tercer hijo de la pareja.

El actor y la modelo compartieron una tarde especial con su pequeño quien también invitó a sus amigos a la celebración. Como es obvio, en el festejo no faltaron Roberto García Moritán y Eli Sulichin, quien ya es parte de esta enorme familia ensamblada.

En las imágenes aparecen cantando el Feliz cumpleaños y, a pesar de la buena onda, la novia de Benjamín Vicuña aparece atrás, cantando tímidamente.

La temática elegida por Beltrán para su celebración fue la futbolística y Pampita se encargó de mostrar cómo fue la torta. Benjamín Vicuña, por su parte, expresó: "Comenzando con los festejos. Se vienen tus 10", expresó.

Así fue el cumpleaños de Beltrán Vicuña con Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

Qué dijo Pampita sobre la relación de Eli Sulichin y Benjamín Vicuña

La buena onda entre Pampita y Eli Sulichin nació por la gran amistad que mantiene la modelo con su mamá.

Pero a pesar de la unidad familiar, la modelo evitó dar cualquier tipo de declaración sobre la nueva novia de Benjamín Vicuña.

"Yo prefiero no decir nada. Las cosas de la familia es mejor no hacerlas públicas", respondió la modelo a Implacables. "Siempre todo muy bien. Y siempre poniendo a los chicos en el primer lugar, para todo", aclaró Pampita.

Benjamín Vicuña y Eli Sulichin.

Fue en ese momento que el notero fue más allá y le preguntó por Eli Sulichín. "¿Sos amiga?", fue la consulta, y la respuesta de Pampita volvió a ser ambigua: "Yo soy muy cuidadosa. No me hagan hablar a mí. Yo prefiero no decir nada".