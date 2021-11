Wanda Nara compartió en las últimos días fotografías de su familia disfrutando de París. Junto a Mauro Icardi, Isabella, Francesca, la empresaria disfrutó del frío que llegó a Francia dando un paseo por la ciudad. “Mis domingos son siempre en familia. Los varones jugando fútbol”, concluyó. Y en sus historias de Instagram mostró el millonario regalo que le hizo su marido.

Wanda abriendo la sorpresa de Icardi.

En medio de su pelea con Icardi, la empresaria mostró el increíble vestidor que tiene, con cientos pares de zapatos y espacio para guardar todas sus carteras y accesorios. La ropa, en cambio, ocupa otro lugar de similares dimensiones dentro de la casa.

Mauro quiso sorprender a su pareja, en medio de su reconquista, y le compró una cartera exclusiva valuada en 380.000 dólares. Se trata de una "Hermes Birkin" confeccionada con piel de cocodrilo blanco con detalles en oro de 18 kilates.

El lujoso regalo que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara para reconquistarla.

Wanda Nara hizo un posteo con sus hijos y despertó aún más los rumores de separación de Mauro Icardi

Una vez más, Wanda Nara volvió a poner a su matrimonio con Mauro Icardi en el ojo de la tormenta. Después del escándalo con La China Suárez, aseguran que la reconciliación es una mentira y que la pareja estaría a punto de separarse. Además, ella avivó esos rumores con una reciente publicación en Instagram junto a sus cinco hijos.

A través de un posteo, Wanda Nara compartió una merienda con los nenes en París y les dejó un tierno mensaje, que puso a algunos seguidores en alerta. "Mi única razón, mi único sentido y amor…”.

Este mensaje llegó después de que el periodista, Juan Etchegoyen asegurarse que el futbolista y la empresaria están al borde de la separación. “La nota de Susana Giménez a Wanda y Mauro Icardi fue un negocio para Telefe pero a mí me cuentan que no lo fue para la pareja”, sostuvo el comunicador.

“Reproches, insultos, quejas, pases de factura, habrían sido algunas de las cosas que pasaron después del reportaje en la casa de París entre la empresaria y el futbolista. Había cosas que Wanda no le comunicó a Icardi y que, cuando se vio abordado, no se sintió cómodo. A mí lo que me dicen es que incluso Icardi amenazó con levantarse e irse”, continuó.

El periodista añadió que, seguramente, la pareja iba a desmentir la información pero que él confiaba en su informante. “Si la relación entre Wanda e Icardi estaba rota antes de la nota, imagináte después del reportaje. Son horas decisivas, es cuestión de tiempo la separación. No hay vuelta atrás. Más allá de lo que se puede ver en la nota”.

