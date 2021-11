Marcela Tinayre quien hace muchísimos años fue suegra de la China Suárez, ya que estaba de novia con su hijo, Nacho Viale, trató de no meterse en el escándalo de la China Suárez con Wanda Nara por su affaire con Mauro Icardi. Ahora, si querer queriendo terminó lanzando su fuertísima conclusión sobre la actriz.

"La que quedó pésimamente parada es ella", sostuvo la conductora en LAM sobre la China. Mariana Brey le preguntó: ¿Le creés a la China su versión? La que dio en el comunicado. "Que díga lo que se le canta. la que quedó pésimamente mal para es ella", repitió.

Fuertísima frase de Marcela Tinayre sobre la China Suárez tras el wandagate.

Fue entonces cuando Ángel de Brito le dijo: "Ella dijo que había sido ingenua, que les creía a los hombres que le decían que estaban separados. Marela respondió: "Son miles los hombres que dicen que están separados cuando quieren avanzar a una mujer".

Por su parte Yanina Latorre siguió con el tema:"Él te puede decir eso, pero la china no vive en un tupper. Puede mirar las redes sociales. Icardi no es que no está casado con una chica que no es mediática. Había fotos. solo a ella se le ocurre meterse con Icardi".

"Es verdad, pero la otra vez que estuve con ustedes les dije que no me iba a meter en esa historia. Que la China diga lo que se le canta. Es mamá y el día de mañana los chicos lo van a leer. Ya tiene una hija más grande. Me parece que ir de frente, ante el destape, es lo mejor", cerró Marcela, lapìdaria.

Marcela Tinayre destruyó a la China.

Marcela Tinayre contó una inesperada anécdota con la China Suárez

En medio del escándalo por el Wandagate, Marcela Tinayre recordó una anécdota con la China Suárez del tiempo en que fue novia de Nacho Viale en 2010.

"Yo me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca presté mucha atención", dijo la hija de Mirtha en "Las Rubias", su programa por Net TV. "Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo", minimizó el asunto.

Sin embargo, luego decidió contar una anécdota con la China Suárez con quien vivió un momento incómodo. "Yo me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir de Casi Ángeles y había algo que me llamaba la atención, que además lo cuento porque lo digo públicamente siempre". comenzó Tinayre en su relato.

"Todos los días era (queja) 'porque Fulano me sacó, Sultano'. Un día le dije 'flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto'. Así fue, pero después no la vi mucho más".

Consultada sobre si en ese momento la China había tenido algún conflicto con su familia, la conductora fue tajante: "¿En ese momento en mi casa de Punta del este? No, de mi familia no va a decir nada porque sino le pongo un shot en dos minutos. Hablaba de la situación de sus productores, la gente con la que trabajaba".

Marcela Tinayre contó una inesperada anécdota con la China Suárez.



FL