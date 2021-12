El mensaje de Duki a Emilia Mernes tras confirmar el romance

Después de meses de especulaciones, Duki se animó y confirmó su romance con Emilia Mernes con una romántica foto.

Tras varios rumores, el músico subió un post en el que se los puede ver a los besos. Esta imagen generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y amigos, quienes celebraron la oficialización de este noviazgo que viene de hace meses.

El mensaje de Duki a Emilia Mernes tras confirmar la reconciliación

Ahora, sin nada que esconder, Duki dedicó un especial mensaje a su novia en redes. El ex de Brenda Asnicar comentó una de las fotos de la diosa y dejó unas explosivas palabras. "¿A vos te parece venir así a este mundo?", le escribió el cantante a Emilia en su feed y ella respondió: "Jajaja, te amo".

La reacción de Brenda Asnicar cuando Duki confirmó el noviazgo

La confirmación de este romance provocó una serie de comentarios entre su círculo de amigos, pero fue el mensaje de Brenda Asnicar el que llamó la atención.

La ex Patito Feo compartió un Twitter que, según las especulaciones, está dedicado a Duki. "No me vengas con un tango llorón” y “Borráte tarado", fueron las dos estrofas de la canción que la actriz compartió y que despertaron todo tipo de especulaciones.

Brenda Asnicar y Duki salieron un año, entre cortes y reconciliaciones. Al parecer, Emilia y el cantante ya estaban cerca, aun antes de confirmar la separación.

Los mensajes de Brenda Asnicar tras la confirmación de la relación de Duki y Emilia Mernes