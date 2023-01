Inés Estévez denunció a la cuidadora de una de sus hijas e hizo un fuerte descargo: "Abandona a niñas"

Inés Estévez hizo un fuerte y sorpresivo descargo por la cuidadora de una de sus hijas, Vida. Mediante sus redes sociales, la actriz se refirió a la difícil situación que atraviesa para poder encontrar quién pueda cumplir con las tareas de cuidado que requieren sus niñas.

"No hay dispositivos de cuidados domésticos para discapacidad que brinden garantía de idoneidad y continuidad, pero sobre todo no hay garantía alguna de bondad humana. Pongamos mi caso directo: dos hijas con discapacidad y una madre que cuida de ellas gran parte del mes -cuando no van a lo del papá- de manera exclusiva, que trabaja para mantener casa, hijas y estructura de cuidado, que involucra algo de cocina y limpieza".

Inés Estévez denunció a la cuidadora de una de sus hijas e hizo un fuerte descargo

En su descargo, la ex pareja de Fabián Vena aclaró que contrató a dos personas para que puedan atender a las dos por separado y así ninguna sea desatendida. "Consideremos ahora que para asegurarse de que no quede nada librado a inconvenientes como que la salud de una cuidadora altere el panorama, contrata dos, así se reparten la tarea y ninguna niña corre peligro de ser desatendida", aseguró.

Inés Estévez también contó cuál es la consecuencia que trae en su hija la abrupta renuncia de la persona que la cuidaba. "La ley protege -y es fundamental que lo haga- al personal doméstico, que como se sabe protegido, abandona el puesto de trabajo intempestivamente -y con ello abandona a niñas con trabajo previo de adaptación y apego, y en el caso de mis hijas, memoria de abandono, con lo cual sufren de modo indecible las ausencias", disparó.

Inés Estévez habló de la relación con Paula Morales, pareja de su ex

Tiempo atrás, Inés Estévez habló de Paula Morales, pareja de su exmarido Fabián Vena.

Mediante su Instagram, la actriz respondió las dudas de sus seguidores y se refirió a su relación con ella. "Prácticamente no nos conocemos. Es una pena. Me encantaría compartir aspectos de la crianza. A veces las cosas se dan como se dan y me limito a aceptarlas", escribió la actriz de forma contundente. ¡Y mega sincera!

Sin embargo, se encargó de hacer hincapié en que con Paula está todo bien: "Esto no es un problema ni una incomodidad, simplemente es así", explicó para dejar de lado cualquier especulación sobre "mala onda" entre ellas.