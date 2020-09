El mensaje de Julieta Ortega a Ana Paula Dutil, la ex de Emanuel, tras su romance con Prandi

Hace tan sólo unos días, Julieta Prandi confirmó su romance con Emanuel Ortega con una declaración que no dejó dudas: "Si estoy con Emanuel, es muy reciente y no quiero dar detalles de cómo comenzó ni quien dio el primer paso. Sólo puedo decir que me siento muy feliz" y desde CARAS Digital contamos que Ana Paula Dutil, la exmujer del músico, dentro de poco volverá a instalarse en Buenos Aires. Ahora, su excuñada, Julieta Ortega le dedicó un floral posteo mediante su cuenta de Instagram.

"Estas flores siempre me hacen acordar a vos, @anapauladutil", escribió la actriz que brilló en "Graduados" y así demostró la buena onda que tiene con la modelo quien, al ver el mensaje y la foto de las flores en cuestión, no se demoró en responderle: "Te quiero tanto, tanto", junto a un emoji de un corazón.

Este ida y vuelta entre la actriz y la modelo en justo en e lmomento en el que Prandi oficializó su romance con Emanuel, hermano de Julieta y el más chico de todos los varones de la familia que construyeron Ramón "Palito" Ortega y Evangelina Salazar. Es más, en la familia, a pesar de que su hijo ya está de novio, (se separó de Dutil en 2018) sueñan con que se reconcilie con Ana Paula quien es muy querida por toda la familia.