Nicole Neumann nombró a un animal considerado "mufa" y el Pollo Álvarez enloqueció

Nicole Neumann y "el Pollo" Álvarez hicieron un show aparte en "Nosotros a la Mañana" cuando ella nombró (para los creyentes y supersticiosos) a un animal de la vida salvaje considerado como "mufa". En el ciclo de eltrece se estaba hablando de la nueva vida de Calu Rivero quien transita la pandemia en una reserva de animales silvestres en Estados Unidos y, en unas imágenes que mostraron, apareció una serpiente y allí nació el hecho cómico.

Al verla la panelista dijo enseguida "hay un víbora" e inmediatamente el Pollo tocó sus partes íntimas y dijo: "Ay, apareció una serp... no lo digan por favor" y no sólo Nicole nombró al animal por su nombre sino que agregó ante el comportamiento del conductor: "No, los animales de Dios no traen mala energía. ¡Es una víbora!” y posteriormente mientras Álvarez seguía tocando sus partes bajas le exclamó "¡Nooo, Nicole!", ante la risa de todo el estudio.

Pero el asunto no quedó ahí y la modelo fue por más: "Los únicos que podemos trasladar mala energía a otro ser, somos los seres humanos. Los animales no tienen eso. ¡Basta! Ni el gato negro, ni la víbora. Dejemos de lado todas estas pavadas". Ya "traumatizado", "el Pollo" cerró con humor: "Bueno, ahí está esa cosa finita, que dobla".