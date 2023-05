El mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña: "Mi admiración siempre"

La China Suárez decidió hacer público un mensaje para Benjamín Vicuña por el lanzamiento de su libro, “Blanca, la niña que quería volar”.

Mediante sus redes sociales, la China Suárez compartió una imagen de la portada y expresó: "Te felicito. Mi admiración siempre por tu forma de seguir adelante".

No es la primera vez que la actriz de 31 años mantiene gestos hacia su ex pareja, a pesar de que Benjamín Vicuña no la sigue en redes y hasta la tiene bloqueada.

En este caso, decidió hacer caso omiso a esta actitud de su ex pareja y decidió compartir este post y arrobar su cuenta, a pesar de que no figure el usuario.

El mensaje de la China Suárez a Benjamín Vicuña

Tiempo atrás, después del lanzamiento de la serie Terapia Alternativa, que ambos protagonizaron, la China Suárez decidió mencionar a Vicuña en uno de sus post. "Felicitaciones a mis compañeros", escribió la actriz arrobando a Carla y a su expareja y padre de sus hijos, Magnolia y Amancio.

Cuáles son las frases más fuertes del libro de Benjamín Vicuña, que la China Suárez compartió

Benjamín Vicuña, decidió lanzar esta producción dedicada a su hija Blanca, que falleció en 2012. La revista chilena "Velvet" dio a conocer algunos fragmentos de este libro y compartió las frases más resonantes sobre este duro momento que le tocó atravesar a Vicuña.

En estos pasajes del libro, Vicuña habla de cómo se modificó su relación con la modelo tras la muerte de Blanca y la imposibilidad de sostener el vínculo ante tanto dolor. "En algún lado leí que después de la muerte de un hijo el setenta y cinco por ciento de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor", se sinceró el actor.

Benjamín y Blanca Vicuña

Luego, en otro de los fragmentos, la ex pareja de la China Suárez relató cómo atravesó este duro momento Pampita. "Durante los primeros meses, Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada: “¿Dónde está Blanquita?”. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, relató