El mensaje de la China Suárez a Gime Accardi y Nico Vázquez tras el derrumbe en Miami

La China Suárez compartió un emotivo post para Gime Accardi y Nico Vázquez después del doloroso momento que vivieron por el derrumbe en un edificio de Miami.

"Escucho tu audio, una y otra vez, y no puedo creer de lo que se salvaron. Gracias a Dios. @gimeaccardi Y @nicovazquezok", escribió la actriz de 29 años junto a una foto del lugar de la tragedia.

"Rezando y enviando buenas energías para que encuentren a todos. ¡Qué tragedia!", agregó luego.

El mensaje de la China Suárez para Gime Accardi y Nico Vázquez.

El audio al que hace referencia la China Suárez es el que difundió Nico Vázquez relatando cómo salvó su vida junto a Gime Accardi.

"Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió. No entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado o un ataque. Como en una película", contó el actor en la grabación.

"Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla. Pasan entre dos o tres minutos más, de no entender qué esta pasando...en estado de shock", agregó.

Así quedó el condominio donde se hospedaban Gime Accardi y Nico Vázquez.

