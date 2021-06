El mensaje de Gimena Accardi tras el derrumbe en Miami: "Andamos con lo puesto"

Gimena Accardi y Nico Vázquez fueron los protagonistas de una verdadera tragedia después del derrumbe del condominio Champlain Towers donde se hospedaban en Miami.

La pareja volvía de cenar y, cuando el ascensor frenó en el lobby del edificio, lograron salir del lugar antes de que se cayera por completo. A pesar de lo trágico de la situación, los actores lograron comunicarse con su familia y amigos y enviaron un mensaje de tranquilidad a su entorno.

El mensaje de Gimena Accardi tras el derrumbe en Miami.

Más tarde, Gimena Accardi fue quien reapareció en Insta Stories donde reiteró su agradecimiento a sus seguidores. "Gracias a todas las personas que se acercan a dar una mano, gracias de corazón, realmente tenemos los teléfonos colapsados, sin batería. Andamos con lo puesto dando gracias al universo por este milagro. Rezamos por las víctimas y sus familiares y agradecemos públicamente al consulado argentino Leandro Fernández Suárez (y su equipo) por ser tan humano y darnos el primer abrazo", expresó.

Así quedó el condominio Champlain Towers donde se hospedaban Gimena Accardi y Nico Vázquez en Miami.

El desgarrador audio de Nico Vázquez

El edificio donde se hospedaban Gimena Accardi y Nico Vázquez era conocido como el condominio Champlain Towers y fue construido en 1981 sobre la Avenida Collins en Surfside, pleno centro de Miami.

Después de conocida la tragedia, el actor difundió un audio en el que cuenta en primera persona el difícil momento que les tocó atravesar.

"Vivimos un momento muy fuerte con Gime. Veníamos de cenar, estacioné el auto como siempre en la cochera. Escuchamos un ruido muy fuerte pero no llegamos a entender qué pasaba y en diferencia de 6 o 7 segundos que subimos al ascensor, se movió. Parando en el lobby como siempre y arrancó una polvareda muy fuerte, un estruendo muy fuerte como si fuera...No entendíamos qué pasaba. No sabíamos si era un tornado o un ataque. Como en una película", contó.

"Empezamos a correr con otras personas. No éramos muchos, estábamos desbordados por los nervios obviamente. Ahí recién entendimos que se había caído parte de lo que era el estacionamiento. Con muchos autos hundidos, alarmas sonando...", continuó el actor.

"Gime me hace caer en la cuenta de lo cerca que estuvimos de no contarla. Pasan entre dos o tres minutos más, de no entender qué esta pasando...en estado de shock", agregó.

AM