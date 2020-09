El mensaje de la hermana de Esmeralda Mitre en medio del escándalo

El estado de salud de Esmeralda Mitre fue motivo de preocupación en el Cantando 2020 y se desató una verdadera polémica por el resultado del hisopado de COVID.

Según circuló en un inicio, la actriz había dado positivo en el test pero esta información habría sido mal cargada en el sistema del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero mientras en la televisión y redes sociales se generó un verdadero escándalo por esta situación, Dolores Mitre, hermana de la artista, dejó un contundente mensaje en su Twitter.

"1 de Septiembre. Dan ganas de llorar, ¡de seguir llorando! Deseo con toda mi alma que todo esto termine, desde que nací (años ya) puedo decir que es el peor año de mi vida en todo sentido", expresó la empresaria.

Días atrás de esta polémica, salió a la luz la mala relación de Esmeralda con sus hermanos Rosario, Dolores y Bartolomé Mitre por la herencia de su padre cuando aceptaron que Nequi Galotti, su última esposa,sea la administradora de los bienes de el empresario hasta que la sucesión se resuelva.

"Nequi no habla inglés, ni francés. Mis hermanos no hablan idiomas. Hay una diferencia. Y para manejar un patrimonio semejante hay que tener preparación. No digo que no estudió nada, no tiene estudios. Es una ex modelo. No está recibida en Letras, ni licenciada en filosofía, ni siquiera es una autodidacta intelectual o en economía", dijo participante del Cantando al respecto. "No nos podemos comparar a nivel profesional, por favor. Y lo digo con todo respeto aunque pueda quedar como un poco pedante", añadió.