La confirmación del embarazo de Mica Viciconte generó una verdadera revolución en redes sociales y Nicole Neumann tuvo una particular reacción.

Después de que la novia de Fabián Cubero anunciara la noticia, la atención giró en torno a la modelo que compartió un particular post en su Insta Stories.

"Gracias por lo que soy, gracias por lo que hay en mi vida, gracias por todo lo que se fue, gracias por las nuevas oportunidades, gracias por mi salud, gracias por cada experiencia", fue el mensaje que Nikita decidió compartir en medio de la confirmación.

El mensaje de Nicole Neumann tras el anuncio del embarazo de Mica Viciconte en Masterchef

Cuando surgieron los rumores de embarazo de Viciconte, las versiones sobre la reacción de Nicole Neumann comenzaron a correr. Al parecer, la modelo no le habría caído nada bien la noticia. “Seguramente, a Nicole le caiga muy mal que venga un hermanito para sus niñas”, analizó Débora D'Amato en "A la tarde", el programa que conduce Karina Mazzocco por América.

"Si te deben plata (el abogado de Nicole dijo que Poroto le debe dinero a su ex) y no pueden mantener a tus hijos, no te gusta que venga otro en camino”, cerró.

La deuda de Fabián Cubero con Nicole Neumann

Antes de la confirmación de esta noticia, en A la tarde revelaron el conflicto judicial que enfrentan Nicole Neumann y Fabián Cubero.

La ex pareja parece no tener paz y, según confirmó el abogado de la modelo, el ex deportista debe una considerable suma de dinero por la cuota alimentaria de sus tres hijas.

“Hay una deuda alimentaria de su parte. Ojalá que la podamos arreglar. Tiene una deuda alimentaria de más de un año”, disparó el letrado Federico Fleitas. “Alimentos no es solamente los gastos en comida”, agregó.

Fabián Cubero tendría una deuda de alimentos por las hijas que tiene con Nicole Neumann.