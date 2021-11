Fabián Cubero debería más de un año de cuota alimentaria de las hijas que tiene con Nicole Neumann.

La información la aportó el abogado de la modelo, Federico Fleitas en A la tarde. "Hace un mes firmamos un acuerdo importante respecto a los bienes, a las medidas precautorias para poder mostrar a los hijos”, contó el letrado.

“Hay una deuda alimentaria de su parte. Ojalá que la podamos arreglar. Tiene una deuda alimentaria de más de un año”, disparó el representante de Nicole Neumann. “Alimentos no es solamente los gastos en comida”, agregó.

Revelan un fuerte dato contra Fabián Cubero y aseguran que debe más de un año de cuota alimentaria

Fabián Cubero y Nicole Neumann parecían haber llegado a la paz pero, durante el desfile de su hija mayor, volvieron los conflictos.

Al parecer, el ex deportista no estaba de acuerdo con que Indiana, de 13 años, comience en este camino tan temprano. Poroto participó del desfile de su niña junto a Mica Viciconte y habló de este debut. "Acá estamos, contentos aunque para mí es un poco pronto. Me costó mucho porque no sé si es la edad adecuada para hacerlo, pero acá estamos", disparó el deportista en Intrusos.

El comentario no pasó inadvertido para el cronista: "¿Puede haber un problema con la mamá?" y el ex defensor de Vélez respondió: "No. problemas no... a veces hay diferencias".

Fabián Cubero acompañó a su hija en su debut como modelo.