El misterioso descargo de L-Gante: "Me cansé"

L-Gante acaba de volver al país luego de una gira por Europa, pero horas antes de aterrizar en Argentina, el artista se despachó con un descargo que tomó por sorpresa a quienes lo siguen en las redes sociales.

A través de las historias de su cuenta personal de Instagram, L-Gante manifestó: "Nunca me tuneo porque soy real por dentro y por fuera. Si la vida me da combate, yo le daré pelea. Ya viví el pasado y mucho me ha pasado hasta el día de hoy, varios de los que yo había inflado, se olvidaron de quién soy".

L-Gante.

L-Gante continuó: "Me cansé de decir que sí cuando merecían el no, ni una vuelta en la limusina me levanta el ánimo. Yo siempre lo voy a decir, disfruto del prójimo porque de mí quise disfrutar y el mundo no me dejó". De esa forma el artista se expresó como si se sintiera frustrado por no poder hacer lo que desea.

Sin aclarar a quién está dirigido su descargo, el artista agregó: "Hay que saber cuándo apostar y hay que saber en quién confiar, debes pensar lo que decís y a quién se lo vas a contar, por eso de vez en cuando hay que morir callado. A muchos le cambié la vida y mitad me ha traicionado".

Para terminar, L-Gante sentenció: "Pero bueno, prefiero seguir fumando que vivir con el veneno, vi cómo los que 'apoyaban' me quisieron dar el freno, creo que estoy adelantado para todo lo que he logrado, el 90 me felicita y los demás ni lo han notado".

El descargo de L-Gante.

La promesa de L-Gante

Como si el descargo fuera poco, L-Gante compartió una de sus publicaciones de su paso por España e hizo una promesa públicamente: "Prometo llevar el movimiento del barrio a donde sea. Siempre con buena onda, respeto y cercanía a cada uno de ustedes".

El cantante reveló cómo se siente cada vez que le toca salir de gira al exterior: "En el mundo me siento como en casa. Y lo más fuera de lo normal es que me siento normal".