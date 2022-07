Amalia Granata chicaneó a Tamara Báez por su relación con L-Gante: "Stupid keloké"

Amalia Granata y Tamara Báez están enfrentadas en las redes por un dicho desafortunado de la Diputada de la provincia de Santa Fer, quien aseguró que L-Gante no es un artista, sino un emergente de una sociedad en decadencia, lo que hizo reaccionar a la pareja del cantante.

Tamara Báez le recordó que se hizo famosa por pasar la noche con Robbie Williams y como era de esperarse, Amalia Granata respondió. A través de su cuenta personal de Twitter, la Diputada expresó: "Tamarita, la diferencia es que yo me acosté con Robbie Williams y vos con L-Gante Something' Stupid keloké".

La publicación de Tamara Báez.

Sin pelos en la lengua, Tamara Báez tomó el toro por las hastas y le contestó: "¿Y? Es mi novio desde chiquita y tenemos una hija jajaja, lo de ella fue una noche". De esa forma dejó en evidencia la diferencia entre lo que pasó entre Amalia Granata y Robbie Williams y la relación que ella mantiene con L-Gante.

Amalia Granata y Tamara Báez se caracterizan por no quedarse calladas y responder sin pelos en la lengua lo que piensan, lo que da la pauta de que esta guerra no va a terminar, salvo que alguna de las dos decida no seguir contestando los dichos de la otra.

La respuesta de Tamara Báez.

La reacción de L-Gante a los dichos de Amalia Granata

L-Gante se hizo eco de las declaraciones de la Diputada de la provincia de Santa Fe y salió a responderle con altura desde su cuenta oficial de Instagram. Desde su lugar, se dirigió a los seguidores directamente que son quienes le brindan su apoyo incondicional.

El artista compartió un video en sus historias donde expresó con ironía lo que pasaría si se entera : "Si Amalia se alteró porque se enteró que me dieron una distinción como artista de la música y la cultura, imaginate si se entera que tengo como cinco".