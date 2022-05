El motivo por el que Barby Franco no aceptó ir a El hotel de los famosos

Barby Franco abrió la posibilidad de hacerle preguntas a través de las Historias de Instagram. Enseguida comenzó a recibir consultas de todo tipo y una de ellas fue sobre el programa que conduce su amiga Pampita.

"Si te convocan para la segunda temporada de El hotel de los famosos, ¿estarías?", fue la pregunta de uno de sus seguidores. Ante esto, Barby Franco respondió: "La verdad que me llamaron para la primera, me gustó mucho la idea pero bueno, por X motivo de otro proyecto mío no pude, y ahora me llamaron para un reality que va a estar muy muy bueno, zarpado. No puedo contar nada". Al parecer entonces, la pareja de Fernando Burlando tampoco estará en la próxima edición de El hotel de los famosos.

El día que Pampita llegó al rescate de Roberto García Moritán porque Barby Franco le llamó a la Policía

Roberto García Moritán estuvo una vez más en PH, Podemos Hablar y habló, entre muchas otras cosas, sobre uno de los momentos más incómodos que vivió con Barby Franco, cuando recién estaba empezando su noviazgo con su actual esposa, Pampita.

El empresario recordó de manera simpática un momento incómodo con la amiga de Pampita, Barby Franco. “Yo estaba recién saliendo con Caro. Venía de jugar al fútbol, me había olvidado las llaves y Caro estaba trabajando en ShowMatch. Sabía que ella iba a volver del canal en algún momento”, comenzó a narrar Roberto García Moritán.

El esposo de Pampita siguió con su relato: “Se ve que Barby Franco estaba paseando al perro por ahí. Yo estaba vestido de fútbol, tirado en la puerta, y no sé qué se imaginó y llamó a la Policía”.

Roberto García Moritán contó una anécdota con Barby Franco.

Roberto García Moritán aclaró, que, él todos los martes juega al fútbol con sus amigos, desde toda la vida y dado que él aún no vivía ahí con Pampita y recién se estaban conociendo, sumado a la ropa con la que estaba vestido, debió aclarar quien era en ese momento: “Tuve que dar explicaciones, porque estaba esperando a Pampita de barra brava”.

Finalmente, le abrieron, la amiga de Barby Franco llegó, y todo quedó aclarado, todo se convirtió en una anécdota divertida para contar. Andy quiso hacer hincapié en el tema del fútbol y le dijo a Roberto que lo ha visto con fotos jugando a la pelota con Benjamín Vicuña, seguido de esto le preguntó si tienen una buena relación.

Roberto García Moritán, muy fiel a su estilo sereno y directo, le contestó sin ir por las ramas: “¡Tenemos una familia en común, Andy!”, y siguió su relató.