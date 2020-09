El motivo por el que Eugenia Tobal y Laurita Fernández tuvieron una charla privada

Si bien no son amigas, dentro del círculo artístico cuentan que Eugenia Tobal y Laurita Fernández tienen una buena relación y eso quedó plasmado en una historia de Instagram que la co-conductora de "Cantando 2020" compartió con sus seguidores y arrobó a la actriz. Claro está que ambas tiene en común a Nicolás Cabré quien fue esposo de Tobal y hoy es novio de Fernández.

Laurita compartió una receta de un queso casero inventada por Eugenia Tobal y con el resultado logrado etiquetó a la mamá de Ema quien no respondió a la historia pero luego en una nota con Jey Mammon en "Estelita en Casa", por America Tv. habló del tema: "Yo hice un queso casero y se ve que Laurita intentó hacer. Después nos hablamos en privado y le pasé la receta y le expliqué el paso a paso. Hablamos sólo del queso", dijo Eugenia.

Pícaro el conductor del programa le dijo: "Mirá, hay una pregunta que te tengo que hacer sí o sí, no me puedo resistir, ¿de verdad me decís que en la charla hablaron sólo del queso?" Entonces Tobal retomó la palabra y respondió sin inmutarse: "Ay... Si hablamos sólo del queso, de que otra cosa podíamos hablar", contestó a pura risa a lo que Jey cerró, "bueno yo pregunto porque según La Nación tienen muchas cosas en común..."