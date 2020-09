Encontraron muerta a Zoe Parker, famosa actriz de la industria erótica

La actriz Zoe Parker, de 24 años, dedicada a la industria del cine pornográfico, fue hallada sin vida por su novio Joe Campbell y las causas de su fallecimiento son hasta el momento un misterio.

La joven se había mudado a Texas y desde entonces dejó su trabajo XXX para dedicarse a su familia y dar un vuelco radical en su vida.

Una página de recaudación de fondos se puso en marcha para costear los gastos del funeral y fue quien dio el comunicado: "Nos entristece comunicar que Zoe Parker falleció mientras dormía el pasado 12 de setiembre, alrededor de las 2 AM. Tenía tan sólo 24 años".

Heartbroken to hear of the passing of Zoe Parker. We're sending our strength and love to her family, loved ones, and fans. If you'd like to donate to her funeral expenses https://t.co/be3sF61alb