Benicio Gravier: el orgullo de Valeria Mazza

Valeria Mazza reveló lo feliz y orgullosa que se siente de poder acompañar a Benicio Gravier en su pasión, el esquí. El joven de 16 años participó en el Alpe Cimbra FIS Children Cup, evento que se llevó a cabo en Italia los últimos días de enero.

"Nosotros ya en Italia instalados y recién termino la copa del mundo infantil donde corrió Benicio. Tremendo poder vivir estas cosas con él", dijo la celebridad argentina a CARAS sobre el éxito de su hijo menor.

Luego, la mamá de Baltazar, Tiziani, Benicio y Taína agregó: "Me lo llevo puesto todo esto. Es el lujo más grande que me he dado en la vida. Poder estar cerca de ellos".

El nuevo proyecto de Valeria Mazza

Valeria Mazza compatibilizó el rol de modelo con el de empresaria a partir de una serie de lanzamientos siempre vinculados a la belleza. “Casa Valeria” es el nombre que le dio a su emprendimiento de interiorismo y decoración.

"Muchas veces imaginé involucrarme en el proceso creativo de una línea de muebles y objetos de diseño para darle una impronta personal, esto se lo comenté a Héctor Liberman", dijo a CARAS la figura.

Luego, la blonda detalló: "Y en ese mismo momento comenzamos a pensar y soñar con algo diferente. Y en un año tan particular como el 2020 iniciamos a trabajar juntos con Walmer para crear una colección única, innovadora, especial".