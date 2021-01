Valeria Mazza abre las puertas de su "Casa": todos los detalles de su nuevo proyecto

Durante la última década, Valeria Mazza compatibilizó el rol de modelo con el de empresaria, a partir de una serie de emprendimientos siempre vinculados a la belleza. En esta temporada tan especial, se instaló junto a su esposo, Alejandro Gravier, y a sus hijos, Taina, Benicio, Tiziano y Balthazar, en su chacra marítima, Finca Valeria, y le puso una cuota de optimismo a estos tiempos pandémicos con el lanzamiento de “Casa Valeria”, su emprendimiento de interiorismo y decoración. “Con Hector Liberman nos conocimos hace unos años en la feria del mueble en Milán. A Alejandro y a mí nos encanta el Arte, la Deco y –en especial– el diseño italiano y cada vez que podemos, nos hacemos una escapada a la Feria para ver novedades, tendencias y encontrarnos con diseñadores amigos. Muchas veces imaginé involucrarme en el proceso creativo de una línea de muebles y objetos de diseño para darle una impronta personal, esto se lo comenté a Héctor y en ese mismo momento comenzamos a pensar y soñar con algo diferente... Y en un año tan particular como el 2020 iniciamos a trabajar juntos con Walmer para crear una colección única, innovadora, especial.... Y hoy estamos listos para presentarla y compartir este sueño hecho realidad”, le contó Valeria a CARAS respecto a su emprendimiento con la prestigiosa marca Walmer, además de dar detalles sobre su presente y sus proyectos para el 2021.

—¿Qué sello personal le imprimió a su nuevo emprendimiento de decoración e interiorismo?

—El sello personal de Casa Valeria son las curvas, que para mí son sensualidad y feminidad, así como los detalles, la calidad y el confort. Me gusta el diseño desde siempre. Soy una fan y a lo largo de mis 30 años en la moda fui aprendiendo y cada vez disfrutando y apreciando más el diseño y la calidad.

—¿Qué significa Casa Valeria en su trayectoria como empresaria?

—Hace muchos años que empezamos con la marca 'Valeria', primero con los perfumes, después con la línea de belleza, he hecho capsulas de moda y los anteojos, hace más de 12 años, tengo una línea de accesorios en España. Tenía muchas ganas de hacer algo en interiorismo y deco. Con Alejandro cada vez que podemos vamos a la feria del mueble de Milán, que es uno de los eventos más importantes. Primero está la Feria de Deco y después la Semana de la Moda. Disfruté mucho de participar de este proceso creativo junto a la gente de Walmer.

—¿Qué tendencias siguen en deco?

—Las tendencias de decoración que usamos fueron de vanguardia porque utilizamos la tecnología y los metales para dar forma y diseño, con enchapados de madera que le aportan calidez. Eso es lo que más me gusta de la colección.

—¿Su hija participa de sus proyectos laborales?

—Taina siempre está cerca y le encanta todo lo que tenga que ver con el arte, la música y el dibujo. Siempre está cerca de la parte de las fotos y las redes sociales.

—¿Cómo está Punta del Este luego del cierre de fronteras?

—En Punta del Este fue una temporada super tranquila con mucha menos gente, así que disfrutamos un montón de Finca Valeria, de la paz y la tranquilidad. Fue recargar pilas y cambiar de aire después de todo un año en casa. Volvimos muy contentos y ahora nos estamos yendo a Europa porque Tiziano y Benicio están allí entrenando con el equipo argentino participando de competencias. En febrero, nos vamos a reunir en familia allá.

—¿Tiene ganas de vivir un tiempo fuera de la Argentina?

—No nos planteamos vivir en otro lugar, pero nosotros hace muchos años, desde 2005, hicimos base en Argentina y estamos felices con esa decisión. Continuamos viajando mucho, entonces el 2020 fue muy especial porque no recuerdo haber pasado un año entero en Argentina sin viajar. Como todo, nos pudimos acomodar, aprendimos a disfrutar de otras cosas, de lo que nos tocó vivir. Ese fue el gran cambio de la pandemia, de estar mucho tiempo en casa, aunque estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo en familia, eso fue super lindo y lo disfrutamos un montón.

—¿Piensa vacunarse?

—El tema de la vacuna lo hablaré con mis médicos llegado el momento. Todavía no está disponible la vacuna para nosotros. Si mi médico me sugiere que me la dé, me la daré, no tengo ningún problema.

—¿Cree que en algún sentido saldrá mejor de la pandemia?

—Lo que no te mata, te fortalece, así que creo que esto debe haber servido de algo. En mi caso personal, aprendí a bajar un cambio, a estar más tranquila y disfrutar de otras cosas, y valoro mucho el tiempo que pasamos en familia y todo el aprendizaje y el hacerle frente a lo que te toca y a sacar la parte positiva de las cosas y a no estar todo el tiempo maldiciendo por lo que te pasa. La vida te pone en situaciones que uno tiene que aprender a surfear, sacar lo mejor y salir fortalecidos.