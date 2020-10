El papá de Mica Viciconte criticó a Nicole Neumann por su alimentación

Una vez más, Hugo Viciconte habla de Nicole Neumann y su conflicto con su hija, Mica. En esta oportunidad el hombre brindó una entrevista a Ulises Jaitt. Allí, el comerciante contó que le parece la modelo como mujer y si saldría con ella.

"Es una mujer espléndida, hermosa, pero no tiene nada que ver con lo que yo pretendo de una mujer. Siento más atracción por otro tipo de mujer. No podría salir con una mujer que sea vegana, imagínate que yo pesco, yo le ensartó el anzuelo a un pez, todo lo que pesco lo cómo, lo disfruto comiéndolo", comenzó diciendo.

"A mi me gusta el asado, respeto al que no come carne, pido el mismo respeto. Los veganos muchos son muy fanáticos. No interpretan lo que significa “ Cadena alimentaria” para que muchos animales se alimenten de eso. Un Pejerrey pone 40 mil huevos para alimentar a un montón de animales. No se puede estar en contra de algo perfecto que se llama naturaleza, hace cientos de años los chinos comen animales. Que no me miren como un asesino cuando me como un pedazo de carne. Los veganos son los mismos que después consumen nafta, contaminan el ambiente, usan la bolsa de nylon, usan cremas de animales, vamos a ser coherentes", aseguró sobre la alimentación y proteccionismo que practica la Neumann hace años.

"No estoy a favor de Matar, pero matar para comer sin depredar, si la naturaleza repone permanentemente", finalizó.