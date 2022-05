Oficialmente soltera y libre para hablar con cualquier persona que le llegue a gustar, Camila Homs, según “Socios del Espectáculo” (El Trece), se empezó a conocer con el productor Nacho Lecouna, exnovio de Cande Tinelli y de Soledad Fandiño.

El productor de La Flia empezó a seguir a Camila Homs en Instagram, según Luli Fernández, todo comenzó con un interés laboral, pues Nacho Lecouna está trabajando en unas producciones para San Juan. La panelista agregó que este tema de las grabaciones para las redes sociales, por las cuales él la empezó a seguir, quedaron en la nada misma.

Camila Homs se likea con un exnovio de Soledad Fandiño y Cande Tinelli.

“Pasaron los días, ella se va a España y Nacho le da un like a una de sus fotos. Después de esto, ella lo empieza a seguir”, dijo Luli, y agregó que, Lecouna fue muy prolijo y siguió el conducto regular para contactar inicialmente a Camila por el tema de trabajo; sin embargo, los follow you y los likes entre ambos, empezó a despertar otras versiones.

Luli Fernández dijo tener un diálogo fluido con Camila Homs, por lo que le preguntó por su relación laboral con Nacho Lecouna y no le respondió: “Me sorprendió que no me respondiera, porque es una chica que me responde asiduamente”.

Los grandes amores de Nacho Lecouna, el hombre vinculado a Camila Homs

Entre los nombres más fuertes, de mujeres famosas que han sido novias de productor, están, Cande Tinelli y Soledad Fandiño. Actualmente está soltero y según Mariana Brey, es un nombre muy apasionado y entregado cuando está enamorado.

Camila Homs contó hace poco para “Socios del Espectáculo”, que está tratando de llevar lo mejor que puede la ruptura de su relación con Rodrigo de Paul. Asimismo, remarcó que sus amigas, sus hijos y su familia, han sido clave para ayudarla en el proceso de superación, pero reconoció que no es un momento fácil.