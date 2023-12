El historial de peleas de Ángel De Brito y Pampita es largo, siempre hay minis indirectas entre los jurados del Bailando 2023. Aunque siempre saben limar las perezas y hacer como que no pasó nada. En esta oportunidad, el periodista y la modelo se cruzaron luego del viaje a Miami.

“¿Me extrañaste tanto que recién llego y ya me estás peleando?”, le dijo Pampita al conductor de LAM. Esto ocurrió después de la devolución a Milett Figueroa, la supuesta novia de Marcelo Tinelli. Lo que sucedió es que Ángel De Brito acusó que algunos son "chupamedias".

“El baile no tiene nada que ver si sale o no sale con Marcelo”, dijo tajante la modelo. “Si se hacen cargo por algo será”, arremetió el periodista. “No, yo no me hago cargo, pero voy a poner el puntaje que yo quiera”, respondió la jurado. “Es medio cola de paja lo que estás diciendo”, expreso Ángel.

“¿Qué me extrañaste que me estás peleando?”, siguió la modelo. “Ayer si, los otros días no. “Yo no dije Pampita es chupamedia. ¿Por qué te haces cargo? Haces referencia a mi devolución”, respondió Ángel. “Pero no te metas ¡es mi devolución!”, dijo Pampita.

