El pasado jueves 14 de noviembre se celebraron los Latin Grammys 2024 en Miami, un evento que se ocupa de premiar a los artistas latinos, entre ellos argentinos. En este sentido, los nominados de nuestro país llevaron nuestra bandera a lo más alto, no solo por sus premios, sino también por el rol que ocuparon a la hora de representar a Argentina. Pero fue Trueno quien vivió un particular momento en el evento.

Entre los nominados de la albiceleste estuvieron Bizarrap, Emilia Mernes, David Lebón, Nathy Peluso, María Becerra, Conociendo Rusia, Trueno, La Sole, entre otros. Pero, si bien algunos pudieron volver a casa con sus premios y disfrutar de la noche, otros no pudieron entrar a la ceremonia.

Trueno ganó un Latin Grammys pero no lo dejaron ingresar al evento

La entrega de los premios tuvo en cuenta las grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo de 2024, distribuidas en 58 grabaciones. Por su parte, Trueno fue nominado a las categorías “Mejor álbum de música urbana" con su trabajo El Último Baile, que finalmente lo ganó Karol G por Mañana será bonito, y a “Mejor fusión/interpretación urbana” por su hit Tranky funky, donde competía con grandes artistas, como Bad Bunny (“Nadie sabe”), María Becerra (“Corazón vacío”), Young Miko (BZRP session) y Karol G (“S91”).

Sin embargo, más allá del talento de los competidores, Trueno logró ganar el premio y hacerle justicia a Trunky Funky, publicada en agosto del año pasado y responsable de muchos trends de las redes sociales. No obstante, no todo fue celebración para el artista de La Boca, porque le pasó algo insólito: no lo dejaron ingresar al evento y le informaron desde afuera que había ganado el premio.

Más allá de que no pudo recibir el Grammy en el escenario, Trueno no se mostró molesto y, por el contrario, compartió un video en sus redes contando la situación entre risas. “Primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios”, expresó el músico en sus historias de Instagram mientras se grababa tomando un mate en la entrada del evento.

Trueno ganó el Latin Grammy a Mejor fusión/interpretación urbana.

En este contexto, Mateo Palacios (Trueno) expresó su opinión en La Viola (TN) , donde relató cómo fueron los hechos: “Recién estábamos acá, tomando un matecito, no estaba ni vestido, nada. No me dejaban entrar al estadio y me avisaron que ganamos, así que ganamos cuando estaba afuera. Increíble”.

“Estábamos acá, en la puerta de la red carpet, y no nos dejaban pasar, me decían que no tenía ticket. No sé... y bueno, le mostramos que ganamos el Grammy y nos dejaron pasar”, agregó.

Más allá de esta situación, Trueno dejó ver su alegría y su orgullo propio por representar a su país: “Es un quilombo, lindo quilombo. Está bueno meterse acá, conocer también gente y meter a la Argentina también en los premios”.

Al mismo tiempo, reivindicó el género que lo vio crecer y las plazas que lo llevaron a alzar su carrera: “Estoy muy contento porque yo soy un pibe más de las plazas, que empezó a rapear con mi viejo y apostó por una cosa y fue disciplinado. Estoy muy contento de poder ser la cara de un montón de chicos que representan lo mismo que yo”.

Además, le dedicó el galardón a todos aquellos que hoy viven sus inicios: "Este premio siento que no lo gané yo solo, sino que lo ganó un rap argentino, los pibes que rapean todos los domingos en una plaza, los grafiteros, los breakdancers, todo el movimiento”. Luego, el argentino pudo obtener el premio y posar ante las cámaras con el importante galardón.

