El primer post de Claudia Villafañe en redes después de la muerte de Diego Maradona

Claudia Villafañe reapareció en las redes sociales y compartió el primer post después de la muerte de su ex marido, Diego Armando Maradona.

La mamá de Dalma y Gianinna Maradona compartió una publicación de la cuenta de MasterChef Celebrity donde anuncia que hoy se reincorpora a las grabaciones del certamen.

A pesar de la triste despedida al astro del fútbol, la empresaria prefirió no hacer ningún tipo de declaración ni post en sus redes sociales y se encargó de anunciar que su compromiso con el programa de Telefe sigue en pie.

La respuesta a Rocío Oliva

Durante la ceremonia de despedida a Diego en Casa Rosada, Rocío Oliva fue la gran protagonista de la noche cuando manifestó su enojo porque le impidieron su ingreso.

Enojada y profundamente triste, la ex pareja del "Diez" reveló que fue Claudia quien confeccionó la lista de invitados a la ceremonia íntima y privada. "Me están diciendo que la puerta la manejás vos. Yo estoy afuera Claudia, entró todo el mundo. ¿Vos entendés que lo único que quiero es despedirme de Diego?", dijo Rocío sobre la reacción de Villafañe y reveló cuál fue su respuesta. "Me dice que no maneja la puerta, que no me la agarre con ella. Pero chicos la puerta la maneja ella, ella sola".