El profundo análisis de la China Suárez en el amor: ''Necesario pero no suficiente''

La China Suárez se está mostrando reacia al amor, a pesar de ser fuertemente vinculada con el influencer Lauty Gram o el productor Rodolfo Lamboglia, la actriz sigue adelante haciendo caso omiso a los rumores y continúa con sus proyectos en torno a la música, y ahora más que nunca ya que la actriz se encuentra en Uruguay rodando una película.

Mediante su cuenta de Instagram, sangre japonesa habilitó la clásica cajita de preguntas y respuestas para interactuar con sus seguidores: ‘’Charlamos un ratito?’’, escribió, animando a que sus fanáticos le manden sus dudas.

La respuesta de la China Suárez

‘’El amor. Condición necesaria pero no suficiente?’’, le preguntó un usuario a la China, queriendo saber su verdadera percepción en el amor, tras pasar una difícil ruptura con Rusherking, quién actualmente fue visto en Madrid con Mar Lucas, una influencer española de 20 años y que tiene un gran parecido con la actriz.

La China, en modo filosófica contestó: "El amor. Necesario, pero no suficiente. Como un cuadrado. Necesitas los cuatro lados: pero si no los acomodas como corresponde, no se forma el cuadrado. Los cuatro lados son necesarios, pero no suficientes. Bue re profunda", cerró su idea sobre el amor.

La aclaración de la China Suárez sobre su vida amorosa

En una de sus recientes publicaciones, la actriz Malena Sánchez le dejó en los comentarios un halago a la China: "Qué bueno que seas mi novia". A lo que la actriz, lo tomó en chiste y le respondió tajante: "Ya hablamos Malena, no quiero novio", dejando así en evidencia que por el momento no desea enamorarse y mucho menos volver a ponerse de novia.

El comentario de la China

Luego en otro comentario, para aclarar que sólo se trataba de una broma entre amigas, la actriz le contestó de una manera muy dulce: ''Igual te amo'', expresó la China Suárez.

D.M