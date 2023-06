Rusherking se encuentra en España y durante el fin de semana pasado fue visto muy cerca de una bella joven de compras en un shopping. Se trata de Mar Lucas, una influencer española de 20 años y que los fanáticos del artista catalogaron como ‘’la versión joven de la China Suárez’’, debido al gran parecido que tiene con la actriz.

Nuevas pistas comienzan a surgir en torno a la prematura pareja y fue Pochi de Gossipeame que descubrió un detalle importante que confirmaría su romance. Desde su cuenta de Instagram, la panelista compartió una captura de pantalla de una selfie de Mar Lucas y lo que llamó la atención fue la campera que llevaba puesta.

Mar Lucas con la campera de Rusherking

“¡Mar Lucas andaba con la campera puesta del Rusher!”, escribió tras darse cuenta del detalle y comparó la foto de la modelo con una pequeña foto del cantante luciendo la misma campera en lo que parece ser, en una de las últimas celebraciones de la fiesta Bresh.

Rusherking publicó la primera foto junto a Mar Lucas

Ayer martes por la noche, Rusherking sorprendió al publicar la primera imagen junto a su nueva conquista, Mar Lucas, en donde se los ve muy cerca, y la joven sonriendo de oreja a oreja y disfrutando de la noche madrileña.

Rusherking y Mar Lucas

En la siguiente historia que compartió el joven oriundo de Santiago del Estero en su Instagram y que hizo estallar a sus fanáticos, fue junto a unos amigos de España de fiesta y tomando unos tragos.

En las redes, los usuarios no tardaron en reaccionar ante las fotografías y se mostraron muy indignados: ''Cuando te buscas o salis con alguien parecido o igual a tu ex, es porque simplemente NO lo superaste!!'', ''Como cuando no superas a la ex, buscas alguien parecida'', ''No sé parece!! China es única'', fueron varios de los mensajes que se podían leer de los fans que marcaban su posición a favor de la China Suarez u otros bancando a Rusherking con Mar Lucas.

D.M