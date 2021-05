El reclamo de Guillermina Valdés a Pampita en pleno aire de La Academia

Guillermina Valdés fue la elegida para reemplazar a Ángel de Brito en La Academia, mientras realiza el aislamiento preventivo tras su viaje a Miami.

La mujer de Marcelo Tinelli demostró tener una lengua picante y, antes de la primera devolución a Flor Vigna y Facu Mazzei, le hizo un picante reclamo a Pampita, su colega.

“Quiero hablar de algo que escuché recién, no estoy en el grupo de whatsapp. Caro dice que le va a contar todo al jefe… Sé que estoy de paso”, detalló Guillermina Valdés.

“Es como que no podemos criticar si esto está bajo o lo que sea”, se defendió Pampita. “Hacemos otro chat paralelo”, sugirió la modelo de 43 años dando por sentado que no va a agregar la empresaria al chat.

"A comer te podemos invitar”, agregó Pampita. “Bueno, dale. Lo peor es que este guacho se hace el amigo (por Piquín)”, cerró Guillermina.

Así fue el debuto de Guillermina Valdés como jurado de La Academia

Guillermina Valdés tuvo su primera noche en La Academia este martes donde deslumbró con un impecable look.

. La actriz y esposa de Marcelo Tinelli lució un catsuit impactante, un diseño de la última colección del diseñador Juan Hernández Daels que cuenta con el mítico monograma de la firma.

"Estás divina, sos una bomba", le dijo su marido. Luego, Guille habló de su rol en este certamen. "Me gusta las expresiones artísticas, me gusta la oportunidad de La Academia que le da a la gente. Qué me preguntaste", siguió como ironía.

"Voy a estar gobernada por el presente", tiró sobre su paso por el ciclo. "Lo que me pase en el momento con lo que me sucede", agregó sobre cómo será su papel.