El reflexivo mensaje de Benjamín Vicuña desde Chile

Benjamín Vicuña viajó a Chile para continuar con las grabaciones de una ficción del que es protagonista. Desde que llegó a su país, el actor disfruta de la cuarentena flexible en el país trasandino y aprovechó para salir con sus amigos y compañeros de trabajo.

Tras la filtración de imágenes en las playas de Valparaíso los rumores de una crisis con la China Suárez comenzaron a correr, aunque desde el entorno de los actores lo desmienten categóricamente.

Pero después de la publicación de estas postales, la ex pareja de Pampita compartió un reflexivo mensaje en su cuenta de Instagram. "Volver a actuar, con la frente en alto. Sin prisa pero sin pausa. Todos seguros. La ficción es necesaria para nuestras vidas. Espero que pronto todos podamos reencontrarnos con nuestras vocaciones y ser un poquito más felices", dijo el chileno en su feed en el que compartió también una postal con una máscara de protección.

En medio de estas versiones, la China se refirió a su esperada boda con Vicuña pero confirmó que no pasarán por el altar.

"Ya está, ya no. Ya medio que pasó, no hace falta. Después dirvociarse es un lío. No siento que lo necesitemos", dijo en diálogo con Marley en Por el mundo en casa.

Respecto a cómo llevan la convivencia con sus hijos, la celebridad argentina expresó: "Benjamín hace todo por igual, solo que no le da la teta. Ahora está en Chile y nos extraña un montón obviamente pero me cuesta delegar, él sabe que a la noche me levanto yo".