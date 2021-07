El nacimiento de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán, generó una fuerte repercusión en los medios. Desde el momento que la pequeña llegó al mundo, las miradas se posaron en ella y su increíble belleza.

Pero a horas del parto, Pampita dedicó un especial mensaje a la pequeña que llegó a sus vidas y también dedicó unas palabras a su obstetra, Ignacio Pérez Tomasone.

"ANA: benéfica, piadosa, misericordiosa, aquella que hace el bien! la mujer llena de gracia y compasión, favorecida por Dios! Gracias al cielo por este regalo que nos llena de emoción y nos colma el alma de tanto amor!", comenzó la modelo su post.

Luego, se tomó el tiempo de resaltar el trabajo de su equipo médico. "Gracias @nachoptomasone por tu calidez y contención, por escucharme atentamente siempre! y gracias infinitas por darme mi parto respetado tal cual lo soñé! Hoy compruebo que estuve en las mejores manos!" agregó en el extenso mensaje y generó la reacción de su doctor.

El curioso mensaje del obstetra de Pampita tras el nacimiento de Ana.

Al leer el mensaje, Pérez Tomasone agradeció a la modelo de 43 años y también vaticinó que la familia Ardohain- García Moritán seguirá agrandándose. “Gracias Caro por tus palabras, sos una persona con un corazón enorme, gigante. A disfrutar de esta nueva etapa️. @pampitaoficial y @robergmotan se los quiere mucho, de corazón. Y ya sabemos, vamos a seguir agrandando esa hermosa familia”.

Pampita confesó que quiere tener más hijos

Días antes del nacimiento de Ana, Pampita se refirió a la posibilidad de tener más hijos junto a Roberto García Moritán. “Voy a ver si a Rober lo convenzo para tener otro más, pero me parece que en casa no me dejan abrir la fábrica de nuevo", dijo en su programa Pampita Online de Net Tv.

La pareja fue dada de alta el sábado 24 de julio y la diosa mostró su look total white para este especial momento. Radiantes, la modelo y el candidato a legislador presentaron oficialmente a la niña, que nació el 22 de julio por parto natural en el Sanatorio Otamendi.

Pampita y Ana.

"Gracias a ustedes, los que todos los días nos mandaron mensajes y bendiciones desde que se enteraron que venía una chiquita pronto a nuestras vidas. Gracias también aquellos que nos encontraron en la calle y nos llenaron de palabras de alegría por esta noticia!", dijo Pampita después de este especial momento.

AM